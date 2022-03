La Massana destina 800.000 euros a eixamplar un tram de la carretera de Sispony

La MassanaEl comú de la Massana està treballant per unir els diferents pobles de la parròquia, aplicant el Pla d’Amabilització i Pacificació de la parròquia, que estableix els criteris per portar a terme les obres. Per això, en la sessió d’aquest dijous ha aprovat la dotació pressupostària de 793 mil euros per portar a terme la renovació de la fase II de l’eixample de la carretera de Sispony. L’any passat ja es va fer la fase I, des del camí del Pou fins a la zona de Terra Mora i ara es continuarà fins a l’encreuament amb Escàs. “La intenció és amabilitzar els carrers de la parròquia i poder circular amb seguretat i de forma agradable”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné.

En la mateixa sessió s’han aprovat dos suplements de crèdit per realitzar dues obres importants a l’edifici de la Closeta. D’una banda, el canvi d’ubicació del Servei de Tràmits. “El projecte consisteix en traslladar la ubicació actual a la planta baixa de l’edifici de la Closeta, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat a Tràmits i fer que l’espai sigui més còmode per als administrats”, ha assegurat la cònsol menor, Eva Sansa. La partida aprovada ha estat de 350 mil euros.

D’altra banda, també es portarà a terme la reforma de la Casa Pairal. “Volem dinamitzar la Casa Pairal, renovar-la i millorar l’espai per acollir noves activitats”, ha remarcat la consellera de Benestar i Gent Gran, Francesa Guerrero. La partida que s’ha aprovat és de 175 mil euros.