Mats Alexander Kohler i Clàudia Saiz reben les beques d'excel·lència de la Fundació Crèdit Andorrà

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat dues beques d’excel·lència a joves en la convocatòria per al curs acadèmic 2022-2023. Els becats, Mats Alexander Kohler Dijkstra i Clàudia Saiz Vila, duran a terme un Màster en Electrònica dels Sistemes Integrats i Telecomunicacions a la Universitat Tolosa III Paul Sabatier de Tolosa (França) i un Màster en Gestió Sanitària a l’Erasmus School of Health Policy & Management de Rotterdam (Països Baixos).

Mats Alexander Kohler Dijkstra ha explicat que el seu objectiu és ser enginyer de recerca i desenvolupament en el camp de l’electrònica hiperfreqüència per a aplicacions espacials, o crear la seva empresa de concepció de càrrega elèctrica a Andorra. La beca “em permetrà abordar aquest últim any de màster serenament i em podré concentrar al 100% en els meus estudis sense haver-me de preocupar per l’aspecte financer”, ha explicat, tot remarcant que “em sento molt honorat de ser un dels estudiants seleccionats per obtenir aquesta beca”.

Per la seva banda, Clàudia Saiz Vila ha destacat que “com a andorrana, és un orgull que la Fundació Crèdit Andorrà ajudi als joves del país i aposti per tots els sectors, com ara el de la salut”. La beca li permetrà “no haver de compaginar estudis i treball, i dedicar-me 100% al màster”. Afronta aquesta etapa com un repte per orientar la seva carrera cap a càrrecs directius i per adquirir els coneixements suficients per a emprendre projectes estratègics.

Les beques de la Fundació Crèdit Andorrà són per a estudis de màster a l’estranger i es poden sol·licitar per a qualsevol país del món. La duració de la beca és d’un any i la dotació econòmica varia segons si la modalitat és presencial o no presencial. En el cas dels estudis presencials, la dotació és de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 600 euros mensuals durant el curs acadèmic. Per als no presencials, és de fins a 8.000 euros per a la matrícula i no hi ha mensualitats.

El procés de selecció el duu a terme una Comissió d’Avaluació amb membres aliens a la Fundació Crèdit Andorrà, que en una primera fase estudia les candidatures i selecciona les que compleixin les condicions. En una segona fase, la Comissió d’Avaluació entrevista els aspirants i avalua aspectes com les aptituds o les raons per les quals els estudis repercutiran positivament en la comunitat i en el progrés d’Andorra.

El programa de beques és la primera iniciativa que va impulsar la fundació l’any 1988, amb l’objectiu d’impulsar el progrés del país a través de l’educació i del foment del capital humà. Des de l’inici, ha concedit més de 200 ajuts, que representen més de 5 milions d’euros d’inversió en la formació dels joves.