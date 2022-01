Un màxim de 10 milions d'euros per a Prada de Moles

EncampEl comú d'Encamp s'ha marcat un màxim de deu milions d'euros per evitar posar en risc les finances comunals i les accions dels pròxims mandats. La cònsol major de la parròquia, Laura Mas, manifesta que la xifra sorgeix d'una anàlisi i que seria el límit que es podria aportar al projecte, tot posant en relleu que no es tracta d'una quantitat oficial perquè "encara no coneixem els projectes que es puguin presentar i no sabem si se'ns demanarà la participació o si nosaltres la voldrem fer. Hem d'esperar a obrir les ofertes", a finals d'aquest mes.

En aquest sentit, assenyala que és per aquest motiu pel qual en la darrera revisió del marc pressupostari ni en el pressupost del 2022 no hi ha una partida destinada a la construcció del nou camp de futbol. En referència al concurs, des del comú esperen que almenys es presenti una oferta i que compleixi tots els requisits marcats al plec de bases amb la intenció que adjudicatari sigui capaç de "gestionar un estadi d'aquestes característiques amb totes les activitats paral·leles que s'hi integraran per donar riquesa a la parròquia".

Mas recorda que l'estadi de Prada de Moles "farà més que futbol cada quinze dies", fent èmfasi en el fet que es tracta d'un projecte que es preveu que serveixi per dinamitzar Encamp, motiu pel qual també es busca que s'hi puguin celebrar esdeveniments i altres dinàmiques esportives. I exposa que l'estadi que la federació edifica al costat, serà "una instal·lació diferent amb les seves característiques". La cònsol manifesta que la corporació "tenim molta il·lusió en aquest projecte", tot comentant que l'adequació del camp de futbol realitzada en mandants anteriors "va permetre poder acollir a l'FC Andorra" i la iniciativa encaixa a la perfecció amb la línia estratègica de pla director per fer d'Encamp una vila de l'esport.

"Tenim dues opcions, o ens quedem com estar o fem un pas endavant i aprofitem l'embranzida que ens aportarà a curt termini una gran reactivació econòmica", posa de manifest. Tanmateix, comprèn "el neguit" que pot generar a la població el projecte i assimila la situació amb la construcció del Funicamp, pel qual es van invertir aproximadament vint milions d'euros de l'època, i "crec que al cap de poc temps es va veure que situava la vila a peu de pistes i donava un alt valor". "El préstec a llarg termini del Funicamp ja s'ha pagat, no hem tingut problemes per fer-ho i crec que avui dia només puc dir que aquella decisió va ser la més encertada", diu.