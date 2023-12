El McHappy Day recapta 3.600 euros per a la Gavernera, una xifra rècord

El director de restauració de Grup Pyrénées, Miquel Ristol, ha lliurat aquest dimarts als responsables del Centre Residencial d’Acció Educativa la Gavernera el xec amb l’import recaptat en la darrera edició del McHappy Day, celebrat el passat 24 de novembre als restaurants McDonald’s del país. En concret s’ha fet entrega de 3.592,58 euros, corresponents a la venda de menús BigMac i els peluixos solidaris de McDonald’s. Es tracta d'una xifra rècord tenint en compte la recaptació d'edicions anteriors.

En el marc d’aquella jornada solidària, que se celebra coincidint amb la setmana del Dia Mundial de l’Infant, iniciativa promoguda per les Nacions Unides, McDonald’s recapta recursos que es destinen al Centre Residencial d’Acció Educativa la Gavernera. Per part d’aquest centre, la directora Laura Mas ha estat l’encarregada de recollir el xec amb l’import recaptat, el més alt de totes les edicions celebrades fins a la data. Mas ha mostrat el seu agraïment a Pyrénées “per una iniciativa que any rere any es tradueix en ajuda a tots els infants i adolescents del centre”.