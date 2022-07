Menjar selecte i de qualitat

Avui anem de restaurant. Sí, sí. Avui anem a gaudir d'un bon àpat sigui sol o acompanyat de la família, amics o companys de feina. Avui marxem al bufet El Grill de Pyrénées Andorra a gaudir sense límits de la bona cuina, a gaudir de la gastronomia en lletres majúscules. I és que el bufet gurmet que trobaràs a la tercera planta de Pyrénées Andorra és considerat un dels racons que ofereix una àmplia gamma de productes de qualitat.

El bufet El Grill és una bona opció no només pels clients habituals dels grans magatzems sinó també per tots els turistes que durant aquests dies d'estiu visiten el país. Per un preu molt atractiu tens l'oportunitat d'assaborir carn a la brasa de qualitat, plats de marisc, peix fresc i si ets un amant de la cuina japonesa tens l'opció de menjar un bon plat de sushi. I tot això per un preu de 21,50€ si vens de dilluns a divendres i de 23,50€ el cap de setmana, festius i temporada alta.

En aquest racó gastronòmic de la tercera planta de Pyrénées Andorra també hi trobaràs un gran assortit de formatges, productes variats per fer-te la teva pròpia amanida i una gran selecció d'embotits que segur que no els acabaràs.

Sense cap mena de dubte, El Grill és un oasi dins el desert, el bufet és el lloc ideal per fer una parada del teu dia de compres i agafar forces per després continuar amb energia. Pren el teu temps i fes un bon àpat acabant amb les delicioses postres que t'ofereix aquest punt de restauració de Pyrénées Andorra. Postres que passen per la varietat de pastissos de què disposa, per la deliciosa xocolata que cau de la font de xocolata i si ets dels qui prefereix un postre més lleuger, El Grill t'ofereix tota una varietat de peces de fruita.