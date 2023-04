Mercadona i l'IVA per Andorra

La Seu d'UrgellEspanya ha retornat més d’un milió d’euros en ‘tax free’ durant el primer trimestre. Així es desprèn de les dades facilitades per l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, en les quals s’indica que l’import exacte és d’1.019.858 euros, que corresponen a un total de 27.448 operacions per a la devolució de l’IVA a residents a Andorra a través del sistema DIVA. Com és habitual, la majoria de mercaderies desgravades han estat productes d’alimentació. L’efecte Mercadona és decisiu en aquest balanç ja que el trasllat de gent del Principat fins a l’establiment de la Seu per fer les compres s’ha convertit en habitual. La facilitat pel retorn del ‘tax free’ amb el nou sistema encara ha fet més atractiu anar a comprar productes al supermercat de la cadena valenciana a la Seu d’Urgell.

La xifra representa un increment de l’import retornat en comparació al mateix període del 2022, tot i que hi ha hagut una davallada en el nombre d’operacions. Entre gener i març de l’any passat l’estat veí del sud va retornar 928.849 euros procedents d’un total de 27.841 tràmits. Cal recordar que durant l’any passat Espanya va tornar 4.163.000 euros a través de 115.000 operacions.