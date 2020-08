Un mercat d'artesania i comerç per dinamitzar el Pas de la Casa

L'església del Pas de la Casa i els seus voltants acolliran un mercat d'artesania i comerç d'inspiració medieval des del dijous 6 d'agost i fins al diumenge dia 9 anomenat 'Mercats a la plaça'. Així, artesania i comerços locals muntaran parades a l'aire lliure des de les 8 del matí fins a les 20 hores i el diumenge fins a les 19 hores. Tal com indica el comú d'Encamp en un comunicat, la iniciativa s'emmarca en les accions i mesures incloses en el pla de xoc per dinamitzar la parròquia a través d'activitats complementàries a l'oferta turística, cultural i esportiva perquè puguin suposar un impuls per al sector comercial, hoteler i de la restauració, seguint amb el compliment de les mesures sanitàries.

A més, el mercat inclourà un sorteig cada hora d'activitats a realitzar a la parròquia d'Encamp, com per exemple entrades d'un dia al centre esportiu, inscripcions a la Purito 2020 o visites guiades a Casa Cristo, entre d'altres, a banda de vals de compra de 100 euros si en el moment del sorteig la persona guanyadora està present en el mercat. Des de l'inici de l'estiu s'han celebrat dos mercats, un a Encamp i un al Pas de la Casa el mes de juliol, i se'n preveu un altre pel segon cap de setmana de setembre a Encamp sobre artesania i comerç local amb inspiració estiuenca.