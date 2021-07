Més de 2.000 alumnes prenen part en els tallers oferts per Andorra Recerca+Innovació

Andorra la VellaL’Aula d’Andorra Recerca+Innovació ha dut a terme al llarg d’aquest passat curs escolar un total de 97 sessions formatives a les escoles dels tres sistemes educatius i a les quals han assistit un total de 2.050 alumnes d’edats compreses entre els deu anys i fins als adults del Centre de formació al llarg de la vida.

Aquestes formacions han tractat diferents temàtiques i així, per exemple, a primera ensenyança han ofert un taller sobre assetjament escolar i la pressió grupal en el qual han pres part 594 alumnes d’entre els deu i els dotze anys, repartits en 32 sessions. A segona ensenyança s’han abordat diferents qüestions, entre les quals com ens afecten els estereotips, els prejudicis i els rumors. En aquest taller hi ha pres part un total de 641 alumnes en trenta sessions. Cal destacar que sis es van haver d’anul·lar arran de confinaments per la Covid-19. També en aquest cicle educatiu s’ha fet un taller sobre els riscos naturals a Andorra i autoprotecció, en el qual han participat 675 estudiants en 29 sessions. I se n’ha fet un tercer sobre canvi climàtic, amb una participació de 21 alumnes en una sessió.

Al Centre de formació al llarg de la vida s’han fet dues sessions formatives sobre el medi natural, emmarcat en el curs de coneixements sobre Andorra. Cada sessió va durar una hora i tres quarts i hi van assistir 40 alumnes en total.

A més, tal com informen des d’Andorra Recerca+Innovació al llarg d’aquest curs escolar s’ha continuat treballant amb la dinamitzacio del projecte de ciència ciutadana Phénoclim a les escoles. Des de fa tres cursos, l’Aula treballa amb els centres educatius per tal de presentar, acompanyar i/o assessorar-los sobre aquest projecte. La participació és totalment voluntària i actualment ja estan inscrits nou centres. Aquest projecte, nascut als Alps francesos el 2004 i incorporat el 2018 a la zona dels Pirineus, consisteix en l’observació de la fenologia d’algunes espècies vegetals de muntanya per tal d’estudiar l’afectació davant el canvi climàtic. Per participar al projecte cal reconèixer les espècies i anotar els moments òptims on es desenvolupen els processos fenològics. Els períodes d’observació són durant la primavera i a la tardor. Les observacions que realitzen els alumnes s’incorporen en una base de dades científiques que serviran per a redactar resultats i informes, així com completar tesis i estudis superiors, constaten des de l’organisme.

Durant el curs 2020-2021 des d’Andorra Recerca+Innovació s’han realitzat catorze reunions amb escoles, entre presencials i virtuals, tant per explicar quins són els procediments per a la participació, per iniciar les observacions, per fer sortides de reconeixement de les espècies de l’entorn, o bé, per fer presentacions a l’inici i al final del curs amb els alumnes participants en el projecte.