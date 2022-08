Més de 2.200 persones expulsades del país per motius de seguretat pública des del 2014

Andorra la VellaAndorra ha expulsat del país a 2.246 persones per motius de seguretat pública des del 2014 i fins al maig del 2022. Així es desprèn de la resposta escrita que el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha adreçat a la consellera general no adscrita, Carine Montaner, mitjançant el butlletí del Consell General.

En l’escrit també es detalla com al llarg dels darrers 8 anys, s’han efectuat un total d’11.931 denegacions d’accés a través de les fronteres del riu Runer i del Pas de la Casa. Concretament, aquestes denegacions, i malgrat que “no es pot saber específicament per quins motius s’han produït”, han estat relacionades amb casos recollits als articles 11 (documents i visats), 13 (seguretat i ordre públic) i 14 (mitjans econòmics) de la llei qualificada d’Immigració. Tanmateix, s’especifica que no hi ha hagut cap denegació relacionada amb salut pública.

D’altra banda, Rossell també posa en relleu que s’han denegat 246 autoritzacions de residència o reagrupament des del 2014 i que el nombre de foragitaments efectuats a les dues fronteres del Principat ha estat de 1.667. En aquest sentit, però, Montaner demanava quants han estat per motius de seguretat de l’estat o ordre públic, però des del Govern s’ha respost que “no es disposen de dades estadístiques” d’aquest tipus, ja que “en alguns casos les persones poden haver estat foragitades per diversos motius”.