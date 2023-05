Més de 250 multes per excés de velocitat el primer trimestre a Catalunya

Andorra la VellaEls mossos d'esquadra han interposat més de 250 multes per excés de velocitat a conductors amb matrícula andorrana durant des de principis d'any i fins al 18 d'abril. Així es desprèn de les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), en les quals s'especifica que durant els primers quatre mesos i mig de l'any han posat 321 sancions a vehicles del Principat per diverses infraccions del codi de circulació de Catalunya.

La majoria dels expedients iniciats, tal s'ha mencionat anteriorment, corresponen a incidències per haver superat el límit de velocitat de les vies catalanes, per les quals s'han sancionat 259 conductors amb domicili a Andorra, un 80,69% del total. Tanmateix, també s'han imposat multes per infraccions del codi de circulació relatives a la no senyalització de maniobres (20), per incompliments de la normativa general (15), per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues (8), fer avançaments indeguts (6) o no presentar la documentació del conductor (6).

Cal recordar que al llarg del 2022 els mossos d'esquadra van imposar un total 1.473 sancions a conductors residents per no respectar les normes de circulació del territori veí del sud. Així doncs, la majoria d'expedients es van obrir per superar el límit de velocitat de la via amb 1.133 multes, el 76,92% del total. Les sancions per no senyalitzar maniobres o per incomplir la normativa general també es trobaven entre les més imposades.

Catalunya compta amb un total de 377 radars distribuïts arreu del territori, dels quals 207 són fixos, 130 mòbils i quaranta de tram, entre els quals es troba el situat a la C-14 entre Vilanova de l'Aguda i Bassella, amb la voluntat de controlar el compliment de les limitacions de velocitat a les carreteres i, d'aquesta manera, reduir el nombre d'accidents que es registren anualment.