Més de 6.000 abonaments pel transport públic gratuït ja han estat validats

Andorra la VellaJa s'han entregat 10.475 abonaments per tenir el transport públic gratuït, una de les mesures que va aprovar l'executiu per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. D'aquests, segons ha informat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, 6.066 ja han estat validats, ja que calia fer-hi com a mínim un ús per activar-lo. "El 60% dels entregats han estat validats", ha manifestat.

Pel que fa a la forma d'adquirir-los, 2.498 s'han obtingut pel canal digital i 7.986 amb targeta física. Cal recordar, que el transport públic gratuït és una prova pilot que es va engegar l'1 de juliol i que s'allargarà fins al 31 de desembre. "Està sent un èxit", ha emfasitzat Filloy, ja que en aquests primers dies d'estar en funcionament s'han entregat més 10.000 abonaments. També ha exposat que hi ha 5.424 usuaris subscrits a l'aplicació MOU_T_B.