Més de 7.000 euros l'any d'estalvi de factura elèctrica

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dimarts el primer turbogenerador o microturbina del país que permet generar electricitat gràcies a la xarxa d'aigua potable. Funciona des de fa uns quinze i, a partir d'ara, ho farà les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, està instal·lat entre el dipòsit de la Comella i el de les Escaubelles, ha tingut un cost de 140.000 euros (que inclou la modernització del conjunt de la xarxa i l'adequació hidràulica), té una capacitat d'emmagatzematge de 4.300 metres cúbics, genera 90.000 kw/hora a l'any, i presenta un estalvi de 22,5 tones de diòxid de carboni l'any i entre 7 i 8 mil euros anuals de factura elèctrica.

La turbina aprofita la caiguda de pressió de l'aigua abans d'arribar al segon dipòsit i l'energia es converteix en electricitat. "Tota aquesta energia que ingectem a la xarxa és una energia que deixem de consumir; així, la instal·lació s'injecta a la xarxa i es distribueix cap als llocs de consum, i allà on hi ha punts de consum propers es consumeix en aquells llocs", ha explicat el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié, després de visitar la instal·lació al costat de Robert Rabasa, cap de servei d'aigües del comú d'Andorra la Vella.

No és l'única instal·lació sostenible del comú d'Andorra la Vella, ja que fa uns anys es va posar en marxa una instal·lació fotovotaica a la coberta de l'edifici de noves dependències del comú de la capital i recentment la corporació es va connectar a la xarxa de cogeneració de la Comella per alimentar els Serradells. "Per tant, aquesta seria la tercera instal·lació que produeix energia renovable a Andorra la Vella; a més, ja disposem d'una flota de vehicles elèctrics híbrids endollables i per això cal destacar l'important rol de l'administració en la transició energètica i el canvi climàtic. Aquestes accions van sumant i les administracions demostren quin és el camí cap a una millora de la sostenibilitat", ha afirmat Astrié.