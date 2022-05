Més casos, però menys greus

Andorra la VellaLa pandèmia del coronavirus continua tenint incidència al país, tot i que, tal com s'ha anat mostrant durant els darrers mesos, amb una menor gravetat. D'aquesta manera, al llarg de la darrera setmana s'han detectat un total de 416 positius, els quals eleven el nombre de casos actius fins al 662, ja que els darrers set dies només s'han atorgat 339 altes. En referència a les xifres total des de l'inici de la crisi sanitària el passat mes de març del 2020, a Andorra s'han registrat 42.572 contagis, 41.757 recuperacions i 153 defuncions. "Ens trobem que la variant que estem patint provoca un nombre de casos relativament elevat, però unes conseqüències molt baixes", ha manifestat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover.

Quant a l'afectació del virus a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha ressaltat que no hi ha cap persona ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) del centre mèdic, tot i que els ciutadans a planta s'han elevat a dos. Respecte a la situació sanitària als centres escolars, no hi ha cap aula sota vigilància. Des de l'inici de la campanya de vacunació s'han administrat 157.253 vaccins, dels quals 58.125 corresponen a primeres dosis, 57.468 a segones i 41.660 a terceres.

En relació amb les anàlisis de les aigües residuals que s'efectuen periòdicament per identificar la variant dominant al país, han informat que continua sent la BA.2, popularment coneguda com la soca silenciosa de la Covid-19. Tanmateix, han indicat que hi ha un 2% d'una variant que fins ara no s'havia detectat, la qual podria ser, o no, la BA.5.

A més, i tenint en compte la bona evolució de la pressió sanitària i la incidència del virus, des del Govern s'ha decidit flexibilitzar les mesures per evitar la propagació del coronavirus, sobretot als centres sociosanitaris, on els treballadors "ja poden portar mascaretes quirúrgiques" i no FFP2. Un altre dels alleugeriments, és la no obligatorietat de demostrar haver passat la malaltia o disposar del certificat Covid per poder venir a treballar i residir al país.

D'altra banda, l'executiu, en concordança amb el ministeri de Salut, ha decidit incrementar la tarifa horària del Centre Intermedi de Control de la Covid-19, la qual passa de 28 euros i escaig fins als cinquanta euros per hora.