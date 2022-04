Més d'un milió de refugiats ja han tornat a Ucraïna

Andorra la VellaSegons el govern ucraïnès, des de l'inici de la guerra 3.640.000 ciutadans han abandonat Ucraïna. D'aquests, després de veure que les tropes russes han abandonat el centre del país i s'han concentrat al Donbass, més d'un milió ja han tornat a casa. Així ho ha afirmat el ministre de l'Interior ucraïnès, Denís Monastirski, aquest dissabte. Segons el recompte de l'ONU, la invasió russa ha deixat més de cinc milions d'ucraïnesos refugiats a altres països.

Per la seva banda, el ministeri d'Exteriors de la República Txeca ha anunciat la seva candidatura per substituir Rússia al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, ja que el país presidit per Vladímir Putin va ser expulsat de l'Assemblea General de l'ONU per la invasió d'Ucraïna el 7 d'abril. "La República Txeca vol reemplaçar Rússia al Consell de Drets Humans, i per això acabem de presentar-hi candidatura. La promoció dels drets humans és una prioritat del govern txec", ha afirmat el ministeri.