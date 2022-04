Més treballadores de la residència de Tremp confirmen al jutjat falta de seguretat i protecció al brot de covid del 2020

Andorra la VellaUna de les treballadores de la residència Fiella a Tremp, al Pallars Jussà, que ha declarat aquest dimarts al jutjat d'instrucció de Tremp ha estat la germana de la llavors directora. Ha reconegut que no es prenia la temperatura als treballadors i que no hi havia un control horari. Sí que ha assegurat, però, que hi havia Equips de Protecció Individual (EPI) per a tothom i que podien demanar guants i mascaretes quan volguessin. En canvi, les altres treballadores que han declarat aquest dimarts i les que ho van fer el 8 d'abril ho neguen. Asseguren que no hi havia EPI, que només els facilitaven una mascareta per setmana i que si en demanaven més, els hi ho retreien.

La germana de la directora també ha assegurat que hi havia pla de contingència i que tothom el coneixia però la resta de treballadores han negat aquest extrem. "Ningú coneixia el pla de contingència", asseguren.

Una d'elles ha explicat també que va ser contractada com a auxiliar de geriatria a través de l'empresa de neteja, segons Prats, i que només tenien un vestidor per canviar-se, sense ventilació, mentre que després que Salut intervingués la residència, es van habilitar tres vestidors en diverses plantes i amb ventilació.

Les declaracions d'aquest dimarts s'emmarquen en la causa oberta per un delicte contra la seguretat en el treball contra l'exdirectora i l'exresponsable d'Higiene Sanitària del centre. Pel que fa a l'altra causa oberta contra les mateixes investigades, per homicidi imprudent i tracte degradant per la mort dels 64 residents, van declarar al jutjat de Tremp Mossos i responsables de Salut el 31 de març. Aquell dia, els testimonis van ratificar el "descontrol total" que es van trobar a la residència Fiella. La jutgessa encara no ha citat a declarar les investigades. Està previst que ho faci quan acabin les declaracions dels testimonis.