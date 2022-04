Dos mesos més de pròrroga per poder aplicar restriccions sanitàries

Andorra la VellaTot i l'alleugeriment de les mesures, el Govern ha decidit demanar al Consell General dos mesos més de pròrroga per poder establir mesures excepcionals per a la salut pública. El ministre portaveu, Eric Jover, ha puntualitzat que tot i que la situació està estabilitzada i és positiva, cal "tenir la capacitat de poder tornar a activar mesures restrictives". De fet, aquesta estabilització de la pandèmia s'observa amb els 381 nous positius registrats durant aquesta darrera setmana.

Actualment, la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia és de 40.709, amb 39.999 altes i 557 casos actius, que han augmentat en 84. L'increment dels actius es deu al fet que només s'han donat 297 altes durant els darrers 7 dies. "Tenim lleugeres fluctuacions i ens movem entre els 300 i els 400 casos setmanals", ha comentat Jover, afegint que no s'ha de valorar com un repunt sinó com una estacionalitat de la pandèmia, ja que encara "hi ha circulació del virus".

Tot i així, la pressió sanitària es manté amb cinc persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. D'aquestes, tres es troben a planta i dues a la Unitat de Cures Intensives, amb tan sols una sota ventilació mecànica. Pel que fa a les escoles, només hi ha una aula en vigilància passiva.