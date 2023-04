Messi, l'hotel a Escaldes i la Milanesa a la Napolitana

Escaldes-EngordanyL’Hotel de Leo Messi a Escaldes, en l’edifici de l’antiga casa Canut, ja està funcionant a ple rendiment. L’habitació més barata per aquestes festes costa 242 euros, mentre que les cares estan totes ocupades. La que té més demanda de les 34 disponibles és la coneguda com a Suite Messi. El seu preu depèn de la demanda, però es pot situar per sobre dels 700 euros la nit. El principal atractiu d’aquesta cambra és el jacuzzi exterior climatitzat amb vistes a Escaldes-Engordany. Una altra sorpresa de l’establiment és el restaurant Hincha que porta el cuiner català Nandu Jubany. Amb decoració relacionada amb el futbol ofereix dins de la seva carta diferents plats argentins. I s’ha inclòs el preferit de Leo Messi. És la Milanesa a la Napolitana. L’astre argentí ha confessat múltiples vegades que aquest plat, que li preparava la seva mare quan era petit, és el seu preferit de llarg.