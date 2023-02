Miguel Ángel Aller: 'Si vols a gent bona, l'has de pagar per sobre del que paga el mercat'

Andorra la VellaEl centre d'oci integral Unnic obrirà les portes el pròxim 4 de març. El director de Recursos Humans, Miguel Ángel Aller, explica com ha estat el procés de selecció del personal, quins avantatges se'ls ofereix i com s'ha format els treballadors que formaran part de l'equip del Gran Casino d'Andorra.

Quina ha estat la seva trajectòria i com ha acabat dirigint el departament de Recursos Humans d'Unnic?

Soc advocat de formació i tota la meva carrera professional ha estat molt lligada al món de les organitzacions, sobretot en les àrees de recursos humans, de transformació i d'organització. L'any 2000 vaig venir a Andorra per treballar a la banca Reig. Va ser una experiència molt bona a nivell personal i a nivell professional, ja que vaig conèixer a la meva dona. Més tard vaig estar treballant a Volskwagen-Audi Espanya; a Sol Melià a Palma de Mallorca, sent el director de recursos humans de tot el grup a nivell mundial; també vaig dirigir l'organització i els recursos humans de Coca-Cola en dotze països, i més tard vaig estar a Naturgy durant dotze anys fent part del comitè de direcció. Amb la dona i els fills sempre teníem ganes de tornar a Andorra perquè vam viure uns anys molt macos aquí. Es va presentar l'oportunitat d'Unnic i vam decidir fer el pas.

Quantes persones hi treballaran?

El dimensionament global per a l'obertura és d'entre 200 i 210 persones. Fa un mes i mig vèiem aquesta xifra complexa perquè el mercat laboral andorrà té les seves peculiaritats, i nosaltres necessitàvem moure un volum molt gran de persones i gent d'àrees molt diferents com ara restauració, joc, màrqueting o comercial. Passat aquest temps, estem molt tranquils perquè entre contractes i precontractes ja tenim a 170 persones amb nosaltres i en una setmana cobrirem la resta. A més, tenim al voltant de 350 currículums que compleixen requisits professionals i del lloc de feina que han d'ocupar, i això ens dona una certa tranquil·litat de què tot ho podem fer amb confiança i amb qualitat.

Per tant, disposaran encara d'una important borsa de treballadors.

Correcte. Aquesta és la idea, tenir sempre una bossa de currículums de persones que volen treballar amb nosaltres.

Durant quant temps s'ha allargat la contractació del personal?

Ha durat molt perquè vam començar ja fa temps amb l'àrea de joc, que és la que més ens preocupava perquè no hi ha experiència al país. Unnic és un complex d'oci i té una part que és el casino, una altra de restauració, una d'espectacles i una darrera d'oci i discoteca. En aquestes tres darreres àrees hi ha molta experiència a Andorra i ens semblava més fàcil cobrir aquestes vacants, però l'àrea de joc és nova, no tenim experiència al país i ens semblava que seria més complicat. De les 75 persones que formaran part de la zona de joc, hi ha 40 crupiers que des de l'1 de setembre s'estan formant en la nostra escola de crupiers, i ara mateix fa dues setmanes que estan fora fent pràctiques a casinos reals d'Espanya.

El personal de la zona de joc, doncs, ha estat el més difícil de contractar?

Tot i que ja fa temps que està solucionat, era el sector en el qual havíem de posar una atenció especial perquè segurament no tindríem persones suficients al país i les hauríem d'anar a buscar a fora, i també requereixen una formació molt tècnica i específica. Ara estem molt tranquils i, de fet, és el personal que està més format, que té una escola permanent i que ha pogut fer formacions a fora, i això ens dona molta seguretat.

Quin perfil de persones han buscat?

Tenim grans grups de feina. En la part de corporació hi ha 35 persones, a la de casino hi ha 75, i a la de restauració hi ha al voltant de 98 persones. Si fem una segmentació molt fina, trobem entre 40 i 50 llocs de feina diferents, ja que cada posició té un perfil d'habilitats i de competències diferents. Pensàvem que trobaríem molta dificultat amb la part de jocs i que la resta seria més senzilla, i la veritat és que ha sigut així. També teníem certs dubtes de si seria gent del país o de fora, ja que al final el que buscàvem era gent bona, i la sorpresa ha sigut que hi ha gent molt bona al país. Ha sigut un procés complex i llarg, però en el qual no hem tingut cap moment crític.

Quina és la relació de personal nacional i estranger?

La majoria de gent de fora està a l'àrea de jocs i se situen al voltant d'aquestes 40 persones. La resta és gent del país.

S'ofereix alguna mena d'avantatges als treballadors?

Unnic és un projecte a llarg termini, que té molta visibilitat al país i que no està vinculat a una estacionalitat concreta, i això és molt important. El Gran Casino d'Andorra és un projecte que la gent segurament voldrà conèixer en primera persona, però si tornen serà perquè el servei que han rebut és bo, i la qualitat en les persones que l'han atès és bona. Òbviament, si vols a gent bona, l'has de pagar per sobre del que paga el mercat. Aleshores nosaltres hem fet un esforç en els salaris per pagar per sobre del que el mercat està pagant per aquestes posicions, en totes les àrees. A banda del salari hi ha temes que al país preocupen molt. Un dels temes és l'allotjament, ja que hi ha un problema especialment per la gent que ve de fora. Hem llogat un hotel per nosaltres complet amb 40 habitacions que posem a disposició del personal d'Unnic, a banda tenim 15 pisos de lloguer que també posem a disposició del personal, i a més a més hem arribat a acords amb hotels importants del país per estades de llarg termini. A part d'això hi ha un paquet de beneficis socials que estem construint i que estem posant a disposició dels empleats, per exemple el complement de la CASS; també oferim avantatges en gimnasos; en alimentació tindrem un menjador i donarem un menjar d'entre 3 i 6 euros perquè la gent pugui dinar a les instal·lacions d'Unnic; assegurances de desplaçaments; una assegurança de vida i accidents, i també estem buscant ajudes per a l'aparcament. Aquest any, a més, és el primer que implementem la retribució variable pel personal crític de la companyia amb la idea que els anys següents ho puguem oferir a la resta de personal. Amb això pretenem que la gent vulgui venir amb nosaltres i fer carrera.

Amb aquestes ofertes d'habitatge arribaran a cobrir tota la plantilla?

Mai es cobreixen totes, però la veritat és que amb la part d'hotels, que la resposta ha sigut molt bona, si tenim necessitats creixents sabem que podem comptar amb ells i podem anar ampliant l'oferta.

La formació és un altre punt clau d'Unnic.

A la companyia hi ha una primera fita molt important que és l'obertura del 4 de març i, per tant, la formació està molt enfocada a aquesta obertura. La primera i més important és la dels crupiers, que han de saber dominar les tècniques d'un casino. En el nostre casino tindrem els típics jocs de taula, màquines i apostes esportives, i aquesta gent ha de tenir coneixement de tot això. També hi ha caixes, recepció... Des de l'1 de setembre aquestes persones ja s'estan formant amb aquestes tècniques. Hi ha una formació teòrica i una pràctica i, a més, surten a fer pràctiques a casinos reals. Després també tenim formació per tot el personal que s'encarrega del joc responsable i en temes relacionats amb restauració com ara la manipulació d'aliments o l'atenció al públic. Com és un negoci regulat, també hem de saber manegar molt bé el tema del blanqueig de diners, prevenció i ludopatia. Per tant, la nostra gent rep formació en matèria de diners i de joc responsable. També en situacions d'emergència o prevenció de riscos laborals.

Les formacions s'acabaran un cop es faci l'obertura?

No. Per a nosaltres tot el que és atenció, gestió d'equips, qualitat, servei o habilitats és el més important. Al final el servei el donen les persones, l'edifici és emblemàtic i per dins és molt maco, tenim tecnologia, màquines que són 'ultimate' al món del joc, però el servei al final són interaccions de persones, per tant, com més formades les tinguem en temes de servei, qualitat i gestió d'equips, millor. Aleshores tot això formarà part d'un pla de carrera que a partir de l'obertura haurem de posar en marxa.