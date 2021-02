Un miler de beneficiats per les ajudes per desocupació el 2020

Andorra la VellaAfers Socials va atorgar l'any passat un miler d'ajudes a persones en situació de desocupació i va destinar a aquests ajuts una partida d'1.746.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 413% respecte de l'any anterior. Així ho ha explicat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, en la roda de premsa en què ha anunciat la flexibilització d'alguns dels requisits per accedir a aquestes prestacions per desocupació i també la dels ajuts destinats a petits propietaris d'habitatges o locals comercials que es vegin afectats per la rebaixa del lloguer dictada pel Govern.

El ministre ha detallat que l'any passat es van ja flexibilitzar els requeriments per poder accedir a una ajuda per desocupació i que això va comportar que 475 persones hagin percebut una prestació en el marc de les ajudes 'covid' per un import total de 745.000 euros; 259 s'hagin beneficiat de les ajudes específiques per al sector de l'esquí, la qual cosa suma 123.000 euros i pel que fa a la prestació ordinària, s'han concedit 289 ajuts, la qual cosa ha representat 877.000 euros. Per posar en context aquestes dades, Filloy ha recordat que un any normal, com el 2019, les prestacions atorgades van ser 97. Des de principi d'any s'han concedit 183 ajudes ordinàries i 205 per a les persones que treballen a l'esquí.

Tal com s'ha esmentat, el Govern ha aprovat una flexibilització de criteris per accedir a les ajudes per als aturats. "Hem intentat trobar una fórmula que faci molt més accessible i més àmplia la capacitat de poder accedir a aquesta prestació per desocupació", ha destacat el titular de la cartera. Així, ha detallat que en la prestació ordinària s'establia que la persona per accedir a l'ajuda havia d'haver perdut la feina de manera involuntària en els darrers sis mesos i ara el període s'amplia a un any, per cobrir "i donar resposta", a tota la crisi sanitària. També s'establia que la persona havia d'estar inscrita al Servei d'Ocupació durant un període de 45 dies i ara aquest termini s'elimina. Pel que fa al requisit de cotització a la CASS també es redueix a la meitat i, a més, s'acurça el termini a la meitat perquè la persona pugui tornar a fer una nova sol·licitud de prestació d'ajuda.

El ministre ha destacat que les prestacions per desocupació de persones que treballen a la temporada d'hivern quedaran assimilades a la prestació ordinària i també ha destacat que els retards que s'han registrat al gener en la percepció de la prestació han estat causats per la flexibilització de criteris la qual cosa ha obligat a posar en marxa nous circuits. Filloy ha destacat que s'han intentat "accelerar al màxim" els pagaments i que fins i tot en alguns casos s'han pagat a través de xecs.

Pel que fa a l'ajuda per a petits propietaris d'habitatges o locals de lloguer afectats per la rebaixa i que per tant hagin vist reduïts els seus ingressos cal destacar que l'any passat Afers Socials van rebre 21 sol·licituds, catorze de les quals van ser favorables, la qual cosa va suposar 30.000 euros. El que fa ara el Govern és augmentar en un 30% la capacitat d'ingressos del nucli familiar fent que es pugui "donar resposta a un col·lectiu més ampli de petits propietaris", tal com ha indicat Filloy. Així, se'n podran beneficiar aquelles persones soles que tinguin com a principal ingrés el cobrament d'aquest lloguer i que no superin els ingressos anuals dels 48.000 euros i els 54.000 si són una unitat familiar. També caldrà complir la valoració patrimonial. L'ajuda s'aplicarà amb caràcter retroactiu a 1 de gener i s'allargarà mentre duri la reducció decretada per l'executiu.