Una mitjana de vuit hores diàries davant la televisió a l'abril

El consum de televisió en directe que registra Andorra Telecom cada mes se situa en quatre hores diàries per descodificador. A conseqüència del confinament, durant el mes d'abril, aquesta modalitat de consum s'ha multiplicat per dos, passant a ser de 8 hores diàries. Tot i això, en oferir els canals de televisió a través d'Internet, les dades registrades per la parapública no inclouen les emissions per TDT o aplicacions multimèdia com Netflix o HBO.

Pel que fa al consum de televisió en diferit, també ha augmentat durant el mes d'abril situant-se en una hora diària. Al voltant d'un 77% dels clients empra aquesta forma de consum de continguts, ja que és fàcilment accessible un cop un determinat programa ha finalitzat. En relació amb el consum de continguts, els canals de cinema han augmentat de forma important, i destaquen també les altes audiències registrades en cada roda de premsa del Govern per actualitzar les dades referents a la crisi sanitària. Per la seva banda, els canals generalistes segueixen tenint audiències rellevants.

Les pel·lícules més vistes durant el mes passat van ser, en primer lloc, 'Frozen II', seguida de 'Terminator: Destino oscuro' i 'Joker'. Quant a les estrenes de cinema en 'prime time' (a les 22 hores) a través de Movistar Estrenos, 'Venganza bajo cero' va arribar a ser la pel·lícula amb més audiència, situant-se la número u de tots els canals de televisió durant la mateixa franja horària. Els dos següents films més vistos en aquest dial van ser 'Rambo: Last Blood' i 'Érase una vez en Hollywood'.

Cal recordar que Andorra Telecom també ha posat el seu gra de sorra per pal·liar la crisi de la Covid-19. Per aquest motiu, des del 14 de març s'ha donat accés gratuït al paquet Total Plus per aquells clients que disposin de televisió a través de fibra òptica. La voluntat, segons detalla la parapública, és que la gent estigui el màxim de tranquil·la a casa. La iniciativa, a més, s'allargarà en funció de l'evolució de la situació.