Mobilitat considera que les cues a la Massana "són un efecte psicològic"

Andorra la VellaEl director de Mobilitat Jaume Bonell ha avisat que el volum de conductors que intenta evitar les cues a la Massana anant per la carretera d’Anyós està provocant bloquejos. Ha incidit en què la via que creua Anyós és secundària i no està preparada per acollir grans volums de trànsit. I en la zona del mig del poble és molt estreta.

Bonell ha recordat en una entrevista a RNA que les cues de la Massana són més “un efecte psicològic” i destaca que els que es desvien per Anyós “gairebé no guanyen temps”. El director de Mobilitat indica que les retencions des de la Serra de l’Honor a la Massana són d’uns cinc minuts. Aquest efecte psicològic provoca que “sempre hi ha tensió pel trànsit a la Massana”, però no veu que les retencions siguin especialment llargues.

La solució arribarà en tot cas amb la creació de la desviació massanenca que evitarà evitar passar pel mig del poble aquells cotxes que van a direcció Arinsal o Ordino. Bonell calcula que l’utilitzaran uns deu mil cotxes diaris i això reduirà de forma molt important les retencions en el centre de la vila.