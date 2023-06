Model turístic, mobilitat, habitatge i energies verdes, l'estratègia Pirineu 2030

La Seu d'UrgellL'estratègia Pirineu 2030 abordarà qüestions primordials pel territori com són el canvi del model turístic de les estacions d'esquí, la millora de les connexions relatives a la mobilitat, la mancança d'habitatge social, el foment d'energies verdes, l'esport, la promoció del sector primari per garantir-ne l'estabilitat i el futur, la gestió forestal i l'impuls del coneixement i el talent latent al Pirineu amb l'ampliació de l'oferta universitària i de formació professional. Així ho ha manifestat el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en el marc de la taula inaugural de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu, que ha tingut lloc aquest dijous a la tarda a la Seu d'Urgell, sota el lema 'Liderar avui: talent i valentia'.

Durant la seva intervenció Aragonès ha fet el detall de l'evolució econòmica de Catalunya al llarg del primer trimestre del 2023, destacant el creixement que ha assolit respectes als darrers tres mesos de l'any anterior, un fet que ha catalogat "d'optimista" perquè "ens permet mirar al futur amb una actitud exigent i proactiva". El president català també ha fet el punt entorn del canvi climàtic i els efectes que té al teixit empresarial, puntualitzant les conseqüències de la sequera que s'està vivint avui dia al territori català, la qual, ha indicat, "canviarà la manera de viure de la població", però també "ens ofereix oportunitats" en l'àmbit empresarial per "assolir un model propi" pioner i eficient.

En la mateixa línia, ha considerat que per afrontar aquest repte i "sortir-ne reforçats" és necessari actuar amb "ambició, a la catalana", treballant per afavorir la cohesió social perquè es converteixi en una eina que generi oportunitats per a la població i el teixit econòmic. "No es poden repetir els errors que hi va haver fa 20 anys quan es va viure un creixement econòmic desequilibrat", ha asseverat.

Finalment, Aragonès ha posat l'accent sobre la resiliència, una eina per la qual "ha d'apostar l'economia catalana" per fer front als canvis tecnològics i climàtics, com la transició energètica i l'impuls d'energies renovables, que ha exemplificat a través de la creació de l'energètica pública, que dotarà de plaques solars tots els edificis de la Generalitat arreu del territori. El líder del govern català també ha anunciat que s'està treballant, juntament amb l'executiu espanyol, en la creació d'una fàbrica de xips a Catalunya amb un import estimat de 300.000.000 euros. Tanmateix, no ha oblidat fer un apunt entorn de la capital alturgellenca, manifestant que l'hospital de la Seu d'Urgell "està en estudi" i "ha de ser una realitat els pròxims anys".