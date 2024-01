Montaner reivindica el dret de l'àvia a viure al pis que va comprar TheGrefg

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, ha compartit les seves opinions sobre el controvertit ‘Cas TheGrefg‘ durant una entrevista al programa La Clau. Aquest cas implica la intenció del conegut ‘streamer’ espanyol de desnonar una dona de 80 anys que ha viscut a un edifici durant 35 anys.

Montaner va expressar la seva preocupació pel benestar de la dona, afirmant: “Que una persona gran estigui desprotegida, a mi m’entristeix profundament evidentment”.

La consellera va fer referència a la llei vigent, destacant que si la persona ha pagat el lloguer i no hi ha riscos estructurals o de salubritat a l’edifici, aquesta ha de conservar el seu habitatge. Va subratllar la importància d’aquest principi: “Si no hi ha un risc de salubritat, un risc estructural de l’edifici,… evidentment aquesta persona ha de conservar el seu pis, el pis en el qual viu, això és fonamental“, va concloure Montaner.