Montaner torna a la càrrega contra Benazet i critica l'eficàcia de les vacunes

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, torna a carregar contra el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per les seves declaracions al voltant de l'eficàcia de les vacunes i pels seus comentaris cap a les persones no immunitzades.

Mitjançant un comunicat, la consellera alerta que "les persones afectades pels efectes secundaris greus de les vacunes" demanaran responsabilitats al ministre "per haver pressionat la població a vaccinar-se amb vacunes experimentals en base d'ARN i per haver titllat de tots els noms els no vacunats, criminalitzant-nos i estigmatitzant-nos".

Al llarg del text, Montaner posa en relleu que "com a consellera general defensora del poble andorrà no puc tolerar que es criminalitzi i que es discrimini una part de la població d'aquesta manera". A parer seu, amb la variant Òmicron s'està veient com les vacunes "no funcionen com es podia pensar al principi" i afegeix que "no impedeixen la transmissió del virus ni posar-se malalt". És per això que argumenta que "molts científics de terreny diuen que hi ha vacunats amb formes greus com els no vacunats, igual que passa amb la vacuna de la grip".

D'altra banda, Montaner continua el seu relat fent referència a la hipòtesi "d'uns científics internacionals", que manifesten que "15 dies o tres setmanes després de la vacunació molta gent es posa malalta, cosa estranya i que no havia passat mai en la història de la vacunació".