Mor Joaquima Calvó, impulsora del vot femení a Andorra

Andorra la VellaJoaquima Calvó va morir aquest dissabte als 97 anys. Calvó va ser una de les pioneres del vot femení a Andorra a mitjans de la dècada dels 60. Tot va començar quan li van demanar l'autorització del seu marit, de nacionalitat francesa, per fer uns tràmits al comú d'Andorra la Vella per al seu negoci, sent ella andorrana.

Aleshores, Calvó va reunir un grup de dones, com Angelina Mas, amb les quals feien reunions i van ser elles les qui van recollir les primeres signatures per poder votar per primer cop a Andorra.