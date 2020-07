Primer mort pel rebrot al Segrià

Els diversos brots detectats a Catalunya fan que les xifres de contagis nous s'incrementin dia a dia. Així, aquest dijous, segons les dades del departament de Salut, s'han notificat 482 positius nous al còmput global i el total de contagis s'enfila fins als 74.367. Com passa des de fa setmanes, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones que han donat positiu en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara. Així, de tots aquests casos, tan sols 79 corresponen a l'últim dia.

Hi ha diversos brots actius a Catalunya. Un dels focus s'ha detectat en un nucli familiar a Tarragona amb cinc positius confirmats i amb seguiment a 20 contactes. L'Ajuntament, que s'ha mostrat molt preocupat pel cas, ha demanat als ciutadans que no es relaxin i estiguin "ben alerta perquè la pandèmia no ha acabat".

A les Terres de l'Ebre, s'ha registrat un brot que hauria començat en un claustre presencial de l'institut Blanca d'Anjou del Perelló, malgrat que el departament d'Educació havia dit que les reunions s'havien de fer preferentment de forma telemàtica. Quatre persones, dues de les quals viuen a Xerta i dues a Camarles, han donat positiu, i es fa el seguiment a 46 contactes, alguns dels quals van coincidir en un dinar posterior per acomiadar el director del centre. Encara a les Terres de l'Ebre, s'han detectat 3 casos positius i se segueix a 34 persones després d'una festa a Alcanar.

També una festa de gent jove és l'origen d'un possible brot a Vilassar de Mar. Una desena de joves amb febre i diarrea esperen els resultats de les proves PCR després de trobar-se un dia a la platja, on van coincidir amb 60 persones.

A banda de les festes, alguns casals d'estiu també han detectat casos de coronavirus. La direcció del Reial Club de Polo de Barcelona ha cancel·lat totes les activitats de l'esplai estiuenc després de confirmar 12 casos de covid-19 entre el seu personal. Aquests nous casos arriben després que es detectés que un dels cuiners estava contagiat, cosa que va obligar ja a tancar els dos restaurants de l'entitat. En fer tests a la resta d'empleats, s'ha detectat que nou treballadors dels restaurants i tres monitors del casal d'estiu són positius.

A Cassà de la Selva, un nen apuntat al casal d'estiu al Club Tennis Cassà ha donat positiu, cosa que ha obligat a aïllar la seva família, nou nens més amb qui compartia grup al casal i dos monitors. La resta d'infants podrà anar igualment al casal perquè no han tingut relació entre ells.

La bona notícia és que els vuit monitors del Casal Estiu Esport de Tàrrega, companys de la monitora que la setmana passada va donar positiu de covid-19, han donat negatiu a la prova serològica.

15 casos nous a Barcelona

Dels 482 positius que s'han sumat aquest dijous al total, 212 corresponen a la ciutat de Barcelona, si bé, segons el recompte de Salut, tan sols 15 positius testats amb PCR són de l'últim dia. Sobre l'augment de casos a la capital catalana n'ha parlat el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, aquest dijous al matí a Catalunya Ràdio, i ha afirmat que l'augment "no és significatiu ni molt important", però ha dit que cal tenir els "ulls molt oberts". "No sembla que pugi de forma espectacular però tampoc estem en una època de les més tranquil·les", ha apuntat.



Pel que fa al Segrià, les dades de Salut d'aquest dijous han notificat una nova víctima mortal per coronavirus i la xifra total és ara de 137 persones mortes amb covid a la comarca. Segons ha informat Salut, es tracta d'una persona que havia ingressat fa menys d'una setmana a un hospital o centre sociosanitari i que va morir dimarts després de donar positiu per coronavirus.