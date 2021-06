Els Mossos inicien per tercer any les inspeccions d'activitats organitzades al medi natural per detectar irregularitats

LleidaLa Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest cap de setmana, i per tercer any, les inspeccions d'activitats organitzades al medi natural per garantir la seguretat de les persones i el compliment de la normativa. Durant el cap de setmana s'han fet controls a 9 grups que feien activitats de muntanya a través de 9 empreses i en un primer moment no s'hi ha detectat cap irregularitat. Concretament, dissabte 12 juny es van inspeccionar 3 grups que havien contractat activitats a 3 empreses al barranc de l'Infern (Pallars Sobirà) i diumenge 13 de juny a 5 grups de 5 empreses a la Via Ferrata de la Cala del Molí (Baix Empordà) i a 1 grup d'una altra empresa a la Via Ferrata coneguda com a 'Teletubbies' (Noguera).

La campanya d'inspeccions d'empreses fisicoesportives al medi natural la duen a terme per tercer any els Mossos d'Esquadra en coordinació amb el Consell Català de l'Esport per tal de garantir la seguretat de les persones que fan activitats fisicoesportives guiades al medi natural. Entre altres, revisen la documentació de l'empresa, com ara que tinguin les assegurances necessàries per dur a terme l'activitat o que els monitoris tinguin la titulació requerida, així com el material que porten o el nombre de clients per grup.

Aquestes inspeccions se centren en vies ferrades o barrancs i es fan 'in situ' quan localitzen un grup que està fent una activitat guiada. En cas que falti alguna documentació que en aquell moment els responsables de l'activitat no duen a sobre, es dona un termini a les empreses per aportar-la. Si es detecta qualsevol irregularitat es posa en coneixement del Consell Català de l'Esport que, amb tota la informació, és el responsables d'iniciar, si ho considera oportú, un expedient informatiu o sancionador.