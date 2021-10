Natura i emocions per als primers visitants de la Granja de Naturland

Sant Julià de LòriaNaturland ha acollit aquest dimecres el tast del projecte la Granja Andorra Pirineus dirigit a professionals educatius que han volgut provar el mètode en primera persona. El projecte, que serà una realitat la primavera del 2022 amb les primeres activitats dirigides a les escoles, tindrà una segona i tercera fase, a desenvolupar en els pròxims cinc anys, amb activitats per a famílies, per a empreses i també dirigides a esportistes. Durant la jornada, la seixantena de professionals de l'àmbit educatiu han pogut posar en pràctica el Mètode La Granja© duent a terme dinàmiques a l'exterior a les instal·lacions de la Cota 1600. Les activitats s'han fet amb tres objectius: la gestió de la por; el treball en equip, i la responsabilitat i la confiança.

El Mètode La Granja© es dedica a apropar als nens i adults el món de la natura, alhora que s'entrenen les competències emocionals a través d'activitats i altres circuits d'aventura amb un mètode propi i amb resultats demostrats i avalats científicament. Així doncs, la Granja ha creat una metodologia basada en la pràctica i l'entrenament de competències emocionals de nens, joves i adults amb resultats que demostren canvis significatius entre l'abans i el després en les 5 dimensions de les competències emocionals (consciència, regulació, autonomia, competència de vida i de benestar).

A Naturland es faran servir les instal·lacions i els recursos ja existents per dur a terme les activitats i desplegar el Mètode La Granja© amb rigorositat. El director de Naturland, Xabier Ajona, ha explicat que el projecte neix amb "la voluntat donar valor al contingut actual, potenciant les instal·lacions a través de l'educació emocional". Amb aquest projecte s'aporta a la ciutadania un recurs educatiu, fins ara inexistent al país. En aquest sentit, des de Naturland s'ampliarà l'equip amb personal format específicament per a poder desenvolupar les activitats amb garanties de qualitat. De fet, aquests dies s'ha iniciat la formació a una dotzena de persones de l'equip, per introduir-los en el mètode, i que acabin assolint l'Estadi 1 d'Educador Emocional.

La intenció i l'objectiu d'aquesta primera fase del projecte és apropar l'educació emocional als infants, joves i docents d'Andorra, i que esdevingui una eina educativa de primer ordre que serveixi per fer una bona gestió de les emocions i com a recurs per prevenir i anticipar-se a les patologies mentals.