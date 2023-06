Naturland presenta l'Enbosca't i una nova entrada al parc com les principals novetats d'estiu

Sant Julià de LòriaNaturland afronta una nova temporada d'estiu amb l'objectiu de consolidar la nova marca presentada ara fa dos anys i continuar millorant l'oferta del parc, ja sigui amb la rehabilitació de les activitats actuals o amb la presentació de noves aventures per a tots els públics. Les principals novetats d'aquest any són l'entrada Aventura +, un passi que dona accés a la gran majoria d'activitats del parc i el qual inclou activitats ja conegudes com el Forestline, però també altres de noves com l'Enbosca't, un recorregut acrobàtic en alçada de més de 500 metres de longitud ubicat al bosc i que compta amb un total de 21 plataformes amb diferents jocs com ara ponts tibetans, xarxes, balancins i tirolines.