Fi de les negociacions de l'Acord d'Associació entre Mònaco i la UE

Andorra la VellaEl Principat de Mònaco i la Unió Europea han suspès les negociacions iniciades el 2015 per trobar un acord de cooperació. Així ho ha anunciat el govern monegasc en un comunicat de premsa enviat aquest divendres al matí.

La decisió ha estat presa després d'una "reunió decisiva" entre el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Sefcovic, i la delegació monegasca encapçalada per Isabelle Berro-Amadei.

Segons el MonacoMatin, les demandes de la Unió Europea no s'han pogut conciliar amb les línies vermelles establertes pel Príncep en l'obertura d'aquestes discussions. Ambdues parts han acordat que no es compleixen les condicions dins de l'actual mandat de la Unió Europea per tancar un acord i han decidit suspendre les negociacions. En definitiva, el Principat de Mònaco vol continuar el diàleg i reflexionar, amb la Unió Europea, sobre les maneres d'enfortir aquesta relació.