Un altre nen oblidat: Educació obre dos expedients arran d'un nou incident al transport escolar

Andorra la VellaEl ministeri d'Educació ha decidit obrir expedients sancionadors a dues empreses arran d'un nou incident que s'ha produït en el transport escolar. Segons ha confirmat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, els fets van tenir lloc tot just abans de les vacances de Tots Sants, quan un menor es disposava a accedir al transport sense mascareta i, en el temps en què va anar a recollir una de nova a una associació propera seguint les indicacions d'un dels professionals del servei d'acompanyament, l'autocar va iniciar la marxa sense ell.

Tal com ha detallat Jover, arran d'aquesta situació s'ha decidit expedientar tant a la companyia encarregada de dur a terme el transport dels escolars com a l'empresa que desenvolupa el servei d'acompanyament. "Hi va haver un error que pensem que és greu i que pot ser sancionable", tot i que a parer de l'executiu el succés no posa en dubte els protocols establerts, però sí "el seu correcte seguiment". En aquest sentit, Jover ha volgut adreçar "un missatge de fermesa" recordant que "quan des del Govern contractem serveis a empreses demanem professionalitat perquè estem tractant amb menors", per la qual cosa "hem de complir amb tots els detalls dels protocols i que aquests incidents no es tornin a repetir".

Segons ha relatat durant la roda de premsa, els responsables del transport i del servei d'acompanyament no van fer les verificacions escaients, "i això és una situació que no es pot reproduir". Amb tot, Jover ha informat que una de les accions que s'ha executat ha estat la d'explicar a les companyies de transport que, d'ara endavant, hauran de vetllar per tenir estoc de mascaretes per poder donar solucions si es torna a viure una situació similar.