El cas de la nena oblidada al bus escolar fa que l’empresa de transport es replantegi el protocol de re-visió del vehicle

Andorra la VellaUna nena de tres anys ha estat aquest dilluns cinc hores i mitja tancada en un bus escolar que l'havia de dur a una escola d'Andorra la Vella. Tot i anar acompanyada, i fruit de diversos despropòsits, la menor va quedar oblidada al vehicle fins que la policia, després que els pares i els responsables del centre educatiu els alertessin, la van trobar tancada a l’autocar de l’empresa que l’havia de dur al col·legi. Segons han explicat aquest dimarts a l'ara.ad des de la companyia, el protocol diu que “el xofer ha de repassar el vehicle a l'inici i al final de la seva jornada laboral”. En el succés d'aquest dilluns, la nena va quedar oblidada a la cotxera entre les 9h, després de deixar els infants a l'escola, i 2/4 de 3 de la tarda.

“El conductor, després de fer el servei al matí va arribar a la base. Havia d'agafar el mateix bus a la tarda per fer el servei. El protocol diu que quan acaba el dia de servei ha de repassar el vehicle, i això es fa a l'inici i al final de la jornada laboral, però no durant la mateixa”, expliquen des de la companyia.

El ministeri, que és qui subcontracta l’acompanyant que s’encarrega del recompte dels infants que van amb el transport escolar, ha obert dos expedients per mirar de resoldre què va passar perquè la nena es quedés a l’autocar. “És l’acompanyant qui té la llista d'alumnes, qui la repassa quan pugen i baixen i fins i tot qui els posa i els treu el cinturó de seguretat. Això és així en els casos del transport escolar amb nens petits”, expliquen fonts de la companyia.

El cas de la nena oblidada a l’autocar fa que des de l’empresa de transport escolar es plantegin un canvi en els protocols. “Fins ara, el més habitual era trobar-nos amb objectes que es descuiden els infants, però arran del succés d’ahir ens plantejarem canviar el protocol, perquè això no ens havia passat mai. Per sort només va quedar en un ensurt”, conclouen. Després de passar una revisió mèdica es va determinar que la nena estava bé i que no havia patit res més que un ensurt.