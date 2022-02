Sònia Baixench, nova degana del Col·legi d’Advocats d’Andorra

Andorra la VellaEl Col·legi d'Advocats d'Andorra va celebrar aquest dimarts a la tarda l'assemblea general ordinària en què es van dur a terme les eleccions per constituir la nova junta de govern de la institució. Enguany, només s'ha presentat una candidatura i s'ha proclamat electa per assentiment i de forma unànime de tots els membres presents i els vots delegats. Així, Sònia Baixench és, per un període de dos anys, la nova degana de la institució. De la mateixa manera, Xavier Sopena serà el vicedegà, Concepció Criado ocuparà el càrrec de secretariat i Catalina Llufriu continuarà de tresorera. Com a vocals s'han designat a Isaac Pérez, Margarida Marticella, Maria Burgués, Miquel Bellera i Sílvia Estrada.

El degà o degana exerceix la representació el Col·legi en les seves relacions amb les administracions públiques, amb els tribunals i amb les corporacions, empreses i particulars, tot i que en alguns casos té l'opció de delegar aquesta representació al vicedegà o vicedegana, o a un altre membre de la junta. A més, el degà o degana presideix les reunions de l'assemblea general, de la junta de govern, i de les comissions a les quals assisteixi, i exerceix les restants funcions que li deleguin expressament l'una o l'altra.

Baixench s'incorpora al nou càrrec amb el ple suport de la junta anterior de la qual n'era vicedegana. "Em sento molt honrada per haver estat escollida com a degana i agraeixo la confiança que m'han atorgat els membres col·legiats", ha manifestat, assegurant que assumeix el nou càrrec amb tota la professionalitat i responsabilitat que representa i amb "la confiança de comptar amb una junta molt cohesionada per fer front als reptes actuals".