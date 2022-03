Nintendo i Sony abandonen Rússia

Andorra la VellaEl conflicte armat entre Ucraïna i Rússia també està comportant conseqüències al món dels videojocs del país soviètic. Així s’ha demostrat aquest dijous amb la decisió de Sony i Nintendo de retirar del mercat les consoles i jocs a Rússia. Tal com ha anunciat PlayStation a través del seu compte de Twitter, la companyia s’uneix a la comunitat internacional per demanar la pau a Ucraïna i suspèn els enviaments de software i hardware, el llançament de Gran Turisme 7 i les operacions de la Play Store a Rússia.

A més, anuncien que per donar suport al moviment de solidaritat engegat arran del conflicte per donar ajudar i prestacions a les víctimes civils, Sony Group Corporation farà una donació de dos milions de dòlars a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (UNHCR) i a l’ONG Save the Children per aportar el seu granet de sorra a les persones que estan vivint la guerra al país de l’est d’Europa.

Per la seva banda, l’encarregat d’anunciar la decisió de Nintendo ha estat un portaveu de la companyia, qui ha confirmat a EFE que, tot i que les existències que hi ha actualment al país s’acabaran de vendre, “les exportacions seran suspeses” per l’increment de la dificultat en la logística que comporta el conflicte. També cal tenir en compte que, a causa de la impossibilitat de processar pagament amb rubles, l’empresa fa dies que té interrompudes les vendes a través de la botiga en línia.

Les companyies japoneses han estat les últimes a prendre la decisió, ja que diverses empreses tecnològiques ja han implementat, com és el cas d’EA, Xbox, Ubisoft, Microsoft o Epic Games, entre altres. La voluntat d’aturar les operacions al país soviètic va ser sol·licitat per Ucraïna fa uns dies davant la virulència del conflicte amb la voluntat que a través de l’anul·lació de l’activitat i les sancions internacionals, acabi.