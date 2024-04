La Seu no disposarà del nou centre hospitalari fins al 2029

Andorra la VellaAquest dimarts s'ha constituït la comissió per al traspàs a una empresa pública de la gestió de la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d'Urgell. Tal com recull Ràdio Seu, en la primera sessió hi ha participat el conseller en funcions de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, que ha explicat que la trobada és l'inici d'un canvi de model vinculat a la construcció, més endavant, del futur Hospital Comarcal de l'Alt Urgell. El nou equipament rellevarà l'històric centre mèdic de la ciutat i s'ubicarà a l'entrada est del municipi, on des d'aquest any passat ja es duen a terme les obres d'urbanització de l'espai previst, a tocar de la caserna de Bombers.

Balcells també ha assenyalat que les reunions culminaran amb un conveni entre ambdues institucions per passar del model de fundació privada al d'empresa pública, dependent del Departament de Salut. La primera passa va ser la signatura d'un protocol d'intencions, que ara comença a fer-se efectiu. El conseller calcula que la modificació legal es completarà l'any vinent i recorda que "no és un tràmit senzill perquè inclou l'organització dels actius i passius". A més, el traspàs oferirà l’oportunitat de reordenar els serveis públics de salut - activitat hospitalària especialitzada i sociosanitària - que la fundació presta a la població de l’Alt Urgell i de la seva àrea d’influència, que és d’unes 20.400 persones.

Sobre el nou edifici, el titular en funcions de Salut ha reiterat que des de fa temps "està clar que l'Alt Urgell el necessita". Balcells també ha avançat que caldrà un període "de transició", per assumir la nova vocació menys local i més comarcal del centre mèdic, com també per tenir en compte "la coordinació amb Andorra" i, de manera més puntual, amb l'Aragó. Per fer-ho possible, el màxim responsable de Salut ha agraït la predisposició que han trobat tant de l'anterior equip de govern, a l'hora d'escollir els terrenys idonis i cedir-los al CatSalut, com de l'actual, per facilitar aquesta transició. Igualment, ha agraït la sortida del Bisbat d'Urgell del Patronat, l'any 2021, perquè aquest gest "ha facilitat que això passi". Per tot plegat, conclou que ha estat "un procés ben pactat, de comú acord i ben treballat", i que "això garantirà el present i el futur, amb un nou hospital més dimensionat, amb més serveis i que doni resposta a totes les necessitats d'aquesta part del Pirineu".

La finalització de les obres, cap al 2029

Pel que fa a quan serà una realitat aquest nou hospital, Manel Balcells ha admès que preveuen, "sent realistes", que la seva construcció s'acabarà completament d'aquí a cinc anys, el 2029. I ha justificat aquest termini perquè l'execució d'un equipament com aquest "té un temps" i ha de superar un seguit de fases que, a més del canvi de model, inclouen el pla funcional (ja fet), els permisos de construcció, el projecte bàsic, el projecte executiu, la seva inclusió als pressupostos, el concurs d'obres, l'execució -prevista a partir del 2027- i, finalment, la posada en funcionament.