El nou supermercat E.Leclerc de Sant Julià obrirà la primera quinzena de gener

Sant Julià de LòriaEl nou supermercat E-Leclerc Express obrirà durant la primers quinzena de gener. Les obres estan virtualment finalitzades i queda fonamentalment acabar la part interior amb la distribució de productes. Segons van indicar diferents fonts properes al projecte, el nou centre busca ser un 'referent' d'oferir productes a preus baixos, en la línia de l'E.Leclerc Híper Andorra de l'Avinguda Meritxell. Precisament, aquest centre desapareixerà en menys de dos anys i el seu substitut estarà situat en l'antic aparcament del Fener on s'està desenvolupant un complex comercial i d'habitatges.

El nou supermercat lauredià tindrà un espai de 1.700 m2 a l’edifici R15, situat a l’avinguda Rocafort, al punt on hi havia les antigues botigues Josa. El nou supermercat, segons fons pròximes al projecte, es convertirà en un dels més moderns de la cadena, amb un innovador concepte comercial, seguint la seva filosofia de defensar el poder adquisitiu del consumidor, i amb una presentació dels productes on la informació i les noves tecnologies facilitaran una nova experiència de compra al client.

E. Leclerc presentarà una oferta en alimentació i en producte fresc tant en lliure servei com en taulell tradicional, carnisseria amb especialitat de carn d'Andorra, xarcuteria, formatgeria, plats preparats i rostisseria. També comptarà amb seccions de perfumeria, drogueria i alimentació i complements d'animals.