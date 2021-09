Dos nous punts verds a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella vol continuar apostant per apropar el reciclatge als ciutadans. D'aquesta manera, ha convocat un concurs per al subministrament de dues minideixalleries o punts verds per instal·lar en dues ubicacions de la parròquia. Des de la corporació manifesten que tot i que s'han d'acabar d'avaluar els punts concrets on s'instal·laran les noves minideixalleries, les zones on hi ha la voluntat de col·locar-les són Terra Vella i Santa Coloma.

Actualment la parròquia compta amb tres minideixalleries repartides per la parròquia, que s'han posat en funcionament amb la voluntat d'incrementar els punts verds per potenciar el reciclatge entre la població i posar a l'abast més espais de recollida. Una es troba al pàrquing del parc Central i les altres dues als aparcaments Meritxell (darrere de Pyrénées) i del Valira.

Les empreses interessades a fer el subministrament d'aquests dos punts verds tenen de temps fins al 20 d'octubre per fer les seves ofertes, tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publicat aquest dimecres.

Cal recordar que un dels objectius que té el comú és retirar de manera progressiva els contenidors del carrer, ja que són un problema "de seguretat i olors", segons va manifestar la setmana passada el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, que va afegir que per això s'aposta pel sistema de recollida porta a porta i la instal·lació de minideixalleries.