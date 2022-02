Nova campanya policial per detectar comportaments imprudents al volant

Andorra la VellaCom cada any, i per tal de prevenir el comportament imprudent de certs conductors en carreteres urbanes, interurbanes i secundàries de les diferents parròquies, i amb la finalitat de reduir els accidents de trànsit, el Cos de Policia posa en marxa una nova campanya temàtica que s'iniciarà a les 7 hores del 14 de febrer i s'allargarà fins a les 19 hores del proper dia 27.

Així doncs, els principals comportaments imprudents al volant sobre els quals se centrarà la campanya estan relacionats amb conduir de forma temerària posant en risc la resta d'usuaris de la via; circular sense regular la velocitat en funció de l'estat de la calçada, de la visibilitat, de les dificultats de circulació i dels obstacles previsibles; no respectar els límits de velocitat establerts, o no cedir el pas en una intersecció senyalitzada als vehicles de preferència o als vianants.

Tanmateix, als agents també controlaran aquells conductors que efectuïn avançaments indeguts; que no respectin els senyals prohibitius, d'obligació, horitzontals o els efectuats pels agents de circulació, i quan es faci cas omís a les indicacions dels semàfors.

La policia posa en relleu que, per tal de prevenir aquestes situacions, s'efectuaran controls específics en llocs susceptibles de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent (control d'interseccions, control de semàfors, control de línies contínues i passos de vianants, entre altres) i s'intensificaran els controls de radar per excessos de velocitat mitjançant radars mòbils.