Nova companya policial per als conductors de motocicletes

Escaldes-EngordanyLa policia iniciarà, a partir del proper dia 2 de maig a les 7 hores i fins al 22 de maig a les 19 hores, una nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes. Tal com informen des del cos d'ordre, la finalitat de la campanya és millorar la seguretat viària en general, seguint les línies marcades en el pla d'actuació del departament de Policia. D'aquesta manera es farà una campanya de controls preventius en matèria de seguretat viària per controlar les condicions tècniques i administratives de vehicles tipus motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes així com per detectar imprudències o infraccions dels seus conductors, en aplicació de la Llei de la Circulació.

En aquest sentit, es realitzaran controls específics en vies urbanes i interurbanes en els quals es pretén constatar deficiències tècniques o administratives com pot ser que un vehicle no estigui degudament matriculat; se circuli sense assegurança; el conductor no dugui el casc de protecció o el porti mal cordat; que el conductor no dugui guants; circular amb els pneumàtics en mal estat, sense disposar del distintiu de la ITV en vigència o amb modificacions no previstes pel fabricant.

D'altra banda, els controls també serviran per constatar imprudències o infraccions en el decurs de la circulació d'aquests conductors com pot ser la conducció temerària; els excessos de velocitat; no cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència; avançaments per la dreta en supòsits no permesos o trepitjant una línia longitudinal contínua; no adaptar la velocitat en funció dels encreuaments; no cedir el pas als vianants; no respectar tant la senyalització horitzontal com vertical; o conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos.

La finalitat de la campanya és incidir en què els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l'objectiu final d'intentar reduir en nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles, informen des de la policia.