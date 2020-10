Una nova defunció per Covid eleva el registre a 65

Un home de 94 que estava ingressat a l’hospital de Meritxell i que havia donat positiu per Covid-19 ha mort aquest dijous, i és la víctima 65 registrada des de l’inici de la pandèmia. Si dimecres, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, compatibilitzava 63 defuncions, a la d’aquesta matinada s’hi suma també una altra d’un funcionari que va morir dimecres a casa seva, i que ha incrementat el nombre de defuncions pel virus, perquè els anàlisis han revelat que estava infectat.



Cal recordar que el Govern està pendent dels resultats d’una anàlisis que determini amb més exactitud quins han estat els casos d’andorrans que han mort per causa directa del SARS-CoV-2, i no perquè, tot i estar infectats, es trobaven en la fase terminal de la seva vida i haurien traspassat igualment per altres causes.