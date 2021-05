Una nova mort per coronavirus

Andorra la VellaUna nova mort, la d'un pacient que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell fa que el total de decessos registrats des de l'inici de la pandèmia arran de la Covid sigui de 126. En les darreres hores s'han registrat 33 nous casos de SARS-CoV-2, amb la qual cosa la xifra total és ja de 13.265, mentre que les altes se situen en 12.708, 24 més que divendres.

També s'han incrementat en vuit els casos actius, que arriben a 431. En aquest sentit, s'ha de destacar, segons les dades fetes públiques per les autoritats sanitàries, que hi ha tretze persones ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, quatre més que divendres, mentre que la xifra de malalts a l'UCI és de cinc, una menys que divendres. D'aquest total, quatre requereixen ventilació mecànica. Cal destacar que a la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa a la campanya de vacunació, cal destacar que durant la jornada de divendres no es va subministrar cap vaccí.

Quant a la població escolar, hi ha 37 classes (una menys) sota vigilància activa, deu total i 27 parcial, i nou en vigilància passiva, catorze menys que divendres.