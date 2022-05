Noves activitats al maig per als usuaris de L'espai

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ofereix noves activitats i formació per a persones més grans de 60 anys a L’espai. En el marc del programa ‘Envelliment saludable’, aquest mes de maig ha previst dos tallers preventius i diverses activitats artístiques al Museu Carmen Thyssen Andorra.

El primer dels tallers preventius serà sobre els làctics i els seus substituts. Es donaran a conèixer diverses opcions i les seves diferències pel que fa a salut i a la composició per poder triar amb criteri. Tindrà lloc el dimecres 11 de maig, a les 16 h.

El següent taller serà una xerrada sobre la sexualitat en la vellesa. Es tracta d’una sessió en la qual s’explicaran els canvis fisiològics i emocionals que es poden viure en aquesta etapa de la vida, i com poder seguir gaudint plenament de la sexualitat. Es durà a terme el dimecres 25 de maig, a les 16 h.

Per acabar amb les propostes del mes, s’han programat diverses activitats creatives al Museu Carmen Thyssen Andorra. El dia 12, a les 11.15 h i a les 16.15 h, Els monuments i el seu entorn; el dia 18, a les 11.15 h i a les 16 h, La mitologia simbolista, i el dia 26, a les 11.15 h i a les 16.15 h, Representació d'una nació. Per accedir a aquests tallers cal fer reserva prèvia obligatòria, trucant al telèfon 86 80 25.

La Fundació Crèdit Andorrà també segueix oferint formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L’espai. Entre l’oferta en línia s’hi poden trobar tallers d’estimulació de la memòria mitjançant la informàtica o sessions d’anglès. Aquestes propostes es poden seguir a través de l’adreça www.fundaciocreditandorra.ad.

Programa d’activitats per a la gent gran

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres.