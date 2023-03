Les noves tecnologies centren les propostes del març a L'espai

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ofereix aquest mes de març un nou taller per aprendre a dissenyar amb el programa Canva. És una de les novetats més esperades de la temporada d’iniciatives adreçades a les persones més grans de seixanta anys, que es duen a terme a L’espai, el centre social d’activitats i formació.

En aquest curs, que comença el dilluns 13 de març, s’aprendrà a utilitzar aquesta eina per crear tot tipus de projectes de disseny, com ara logos, pòsters, postals, collages de fotos, vídeos, etcètera, qualsevol presentació per a ús personal o professional, en format imprès o digital. Tindrà lloc els dilluns i dimecres, de cinc a set de la tarda. Els usuaris que ho vulguin podran aplicar aquests coneixements al taller de xarxes socials amb tauleta tàctil i telèfon mòbil, que es durà a terme els dilluns i dimecres, de deu a dotze del matí.

La fundació ofereix periòdicament un ampli ventall d’activitats en el marc del programa 'Envelliment saludable'. Les diverses formacions es programen en funció de les necessitats i interessos dels propis usuaris, informen.

La preocupació per l’ús de les noves tecnologies ha esdevingut també un tema recurrent d’interès per als usuaris de L’espai. Per això, L'espai posa en marxa un taller de prevenció de riscos en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta activitat s’organitza els dimarts i dijous, de deu a dotze del matí, a partir del 16 de març.

Seguint amb la mateixa temàtica, aquest mes també es farà un taller preventiu que porta per títol 'Com ens poden ajudar les noves tecnologies en la nostra salut?'. En aquesta activitat es parlarà de les oportunitats que ofereixen les TIC per accedir a continguts i a recursos d’informació de qualitat per ajudar a l’autoformació, a relacionar-se i a portar una vida més saludable. Es farà el 21 de març, a les quatre de la tarda.

Completa l’oferta formativa del mes de març una xerrada sobre la transhumància a Andorra, una pràctica ancestral encara viva relacionada amb activitats econòmiques del país com són l’agricultura o la ramaderia. Serà aquest dijous, a les quatre de la tarda.

Les places a les activitats presencials són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció. Les iniciatives tenen lloc a L’espai, el centre social d’activitats i formació de la Fundació Crèdit Andorrà, situat a Escaldes-Engordany.