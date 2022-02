Objectiu 2023: La via verda fins a la vall d'Incles

Andorra la VellaTot i que a poc a poc, el ministeri de Medi Ambient continua treballant en l'ampliació de la Xarxa d'Infraestructures Verdes arreu del territori. D'aquesta manera, i tal com afirma el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, la voluntat de l'executiu és que l'extensió dels itineraris continus arreu del territori que es preveuen en la fase 2 de la iniciativa, emmarcada en l'Horitzó 2030, arribin fins a la vall d'Incles abans de finalitzar el 2023.

"Volem garantir que hi hagi una continuïtat de camins que portin al medi natural amb la voluntat d'apropar a la ciutadania i als visitants aquests espais allunyats del nucli urbà", assevera, tot indicant que es tracta d'una iniciativa "amb molt valor" que ajuda a esvair-se i fugir de la quotidianitat de la ciutat. Així doncs, amb la intenció de començar a potenciar aquests recorreguts, el pressupost del 2022 contempla una partida per habilitar i donar continuïtat a la via verda que enllaça la parròquia d'Escaldes amb Encamp, un projecte que disposa de l'aval de la corporació encampadana per fomentar l'esport en família i seguir la línia d'actuació del comú.

El secretari d'Estat recorda que ja es pot transitar a peu des de Sant Julià de Lòria fins a la vall de Sorteny gràcies als treballs d'adequació de camins i construcció de nous realitzats al llarg dels darrers anys. I exposa que les vies verdes habilitades disposen de rètols que senyalitzen i marquen el traçat a seguir.