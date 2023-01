Les obres per construir el nou hospital a la Seu, en dos anys

La SeuEl conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat oficialment aquest divendres a la Seu d'Urgell que la Generalitat construirà l'Hospital Comarcal de l’Alt Urgell. Balcells, tal com recull Ràdio Seu, ha avançat que la conselleria que dirigeix preveu començar a construir el reivindicat equipament en un termini de menys de dos anys. Alhora, ha confirmat que estarà ubicat als terrenys situats al costat de la caserna de Bombers urgellenca, a l’entrada est de la ciutat.

L'anunci s'ha fet precisament davant la parcel·la que albergarà el nou recinte sanitari comarcal. Balcells ha assegurat que aquest divendres "és un dia important per a la Seu, pel Departament de Salut i per a l'Ajuntament de la Seu" pel fet que ja es pugui fer aquest anunci formal, després que el consistori ja ha completar els tràmits per cedir la superfície necessària. En la que era la seva primera visita oficial a la capital urgellenca, el nou conseller ha recordat que aquesta és "una reivindicació antiga, històrica i important" i per això es mostra satisfet de poder-la confirmar, perquè endegar un procediment com aquest representa "un moment de canvi i il·lusió".

Pel que fa justament al procés que se seguirà, el titular de Salut ha avançat que aquest divendres mateix es presenta el Pla Funcional del futur hospital al Patronat de la Fundació Sant Hospital. Aquest document ha de permetre treure a licitació el projecte i més endavant completar els tràmits per a la seva execució. Manel Balcells ha assegurat que l'Hospital Comarcal de l'Alt Urgell serà "un equipament modern, nou i que observarà les noves orientacions que volem i necessitem per a l'atenció sanitària, no només del Pirineu sinó també de la Seu". Sobre els serveis que s'hi oferiran, ha dit que s'hi inclourà atenció a pacients aguts, atenció intermèdia, atenció sociosanitària i "una gran implicació en l'atenció comunitària i la primària", a més del servei d'urgències.