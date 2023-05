Okupes al pis d'un youtuber a Soldeu

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, 'Salvilla', empresari i creador de contingut resident, ha publicat un vídeo al seu canal de YouTube dedicat a temes immobiliaris on explica una mala experiència. Va llogar un pis del qual disposa llicència d'apartament turístic i que es troba a Soldeu durant un cap de setmana. Però el seu soci li va trucar per avisar-lo que les persones no volien abandonar l'immoble. Posteriorment, va alertar la policia i va dirigir-se cap al pis. Finalment, la policia va aconseguir que els individus abandonessin voluntàriament l'immoble.