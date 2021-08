La méteo: onada de calor extrema amb màximes de més de 40 graus

BarcelonaA poc a poc es va concretant una situació de calor molt forta que tornarà a posar a prova rècords històrics. Els models de previsió dibuixen un escenari de temperatures extremes que durarà com a mínim 5 dies, i en el qual els 40 graus es podrien arribar a superar amb certa facilitat en comarques de Ponent i de la Catalunya Central.

La temperatura començarà a disparar-se a partir de demà, però tot fa pensar que les temperatures més extremes no es produiran fins al cap de setmana. Encara és una mica incert fins on arribaran els termòmetres dissabte i diumenge, però alguns models de previsió apunten avui a màximes que podrien fins i tot fregar els 45 graus. Per citar un exemple de precedents: el rècord històric de temperatura a Lleida són els 43,4 graus assolits el 29 de juny del 2019, per sobre dels 43,1 del dia anterior i també del 7 de juliol del 2015.

Són temperatures que posaran a prova rècords històrics, molts dels quals es van produir durant les onades de calor del juliol del 2015 i també durant els últims dies del juny del 2019. Una dada que ajuda a entendre com està canviant el clima és la freqüència amb què s'està arribant als 40 graus últimament a Lleida. Entre el 1959 i el 2014 la capital del Segrià va arribar a 40 graus en 8 ocasions. Des del 2015 fins ara ja hi ha hagut 14 dies amb 40 graus o més a Lleida, i aquesta setmana se n'hi afegiran segurament 3 o 4 més.

A prop de la costa les màximes no seran tan altes, però cal esperar sensacions tèrmiques igualment a tocar dels 40 graus i nits amb moltes temperatures mínimes que en alguns casos no baixaran ni dels 25 graus. El Meteocat ja té actius avisos de perill per calor en comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Per dijous s'entreveu perill molt alt en cinc comarques de l'oest de Catalunya: el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues i l'Urgell. Protecció Civil va activar ahir l'alerta del Procicat per onada de calor i demana extremar les precaucions a partir de demà. L'AEMET també alerta de temperatures a tocar dels 40 graus a l'interior de Mallorca i del País Valencià de cara a dijous.

Quan i com serà el final d'aquesta onada de calor encara és incert. Segurament la temperatura començarà a recular a partir de dilluns, però no sembla probable que fins dimarts o fins i tot dimecres es noti un alleugeriment clar. La baixada clara de la temperatura podria fins i tot endarrerir-se una mica més en el cas de les Balears.

De moment a curt termini avui cal esperar un dia amb temperatures ja més altes que ahir però encara suportables. Les màximes ja començaran a superar els 35 graus en comarques interiors però no pujaran més d'un o dos graus respecte a ahir. Avui serà un dia mig ennuvolat i amb la possibilitat de gotellades de fang, sobretot a la tarda. La possibilitat de tempestes puntuals serà més alta al Pirineu i Prepirineu occidentals, però no són descartables pluges puntuals en altres comarques del sud i de l'oest. A part dels núvols avui el dia ha començat ja amb un cel terrós i de tons pastel a causa de la pols en suspensió. Aquest cel tèrbol serà una tònica de tota la segona part de la setmana.

Demà es repetiran els intervals de núvols però només hi haurà algunes tempestes puntuals de tarda entre l'Aragó i la Franja, que de manera aïllada podrien fregar l'oest de Catalunya. Dijous es podrien repetir algunes tempestes fruit de la calor al Pirineu i a l'extrem nord de Catalunya, sempre fenòmens molt aïllats.