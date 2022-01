Onze detinguts en set dies per conduir sota els efectes de l'alcohol, quatre d'ells duplicaven el límit

Andorra la VellaEls agents del cos d'ordre d'Andorra han arrestat, durant aquesta darrera setmana, onze persones per conduir sota els efectes de l'acohol i superar el límit penal estipulat en 0.8 grams d'alcohol per litre de sang. Quatre dels detinguts duplicaven aquest topall en el moment de la detenció, havent registrat un volum d'alcoholèmia d'entre 1,72 i 1,89 grams d'alcohol per litre de sang. La majoria de detencions s'han practicat durant la matinada, en controls rutinaris. Només en un dels casos, que precisament correspon a una de les persones que doblaven el límit penal establert, la intervenció dels agents és a instàncies de funcionaris del servei de circulació de Canillo.

D'altra banda, la policia també ha arrestat durant aquesta setmana dos homes, de 29 i 30 anys, per un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Finalment, també ha estat detingut un jove no resident de 23 anys per falsificar un document relatiu a la seva activitat laboral.