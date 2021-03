Ordino recupera els tallers de memòria i les classes d'activitat física per a la gent gran

OrdinoLa gent gran d'Ordino recupera aquesta setmana una certa normalitat amb la represa de les classes d'activitat física, suspeses per la pandèmia des de fa un any. D'aquesta manera es recuperen també els tallers de memòria que es faran tots els dimarts de les 10.30 a les 11.30 hores a la sala La Buna, a diferència de les trobades anteriors que es feien a l'edifici La Font. Els grups estaran formats per un màxim de 10 persones, inclòs el monitor, amb una distància d'1,5 metres amb l'ús obligatori de mascareta i la higiene de mans en arribar i sortir.

Pel que fa a les activitats esportives, es faran de dilluns a dijous, entre les 9.30 i les 10.30 hores al Centre esportiu d'Ordino, i com a principals disciplines es treballarà la tonificació, el ioga i l'aiguagim. Aquestes classes dirigides tindran un aforament de quatre persones, tal com informa el comú a través d'un comunicat. Des de la conselleria de Benestar Social, ateses les dades epidemiològiques positives, es treballa amb prudència per reactivar la vida social i la interrelació entre els padrins, un dels aspectes que més han acusat en el canvi de rutines.