Ordino tanca l'estiu amb el mateix nombre de turistes que abans de la pandèmia

OrdinoOrdino ha tancat un estiu amb unes xifres de visitants a la parròquia durant els mesos de juliol i d'agost que s'assimilen a les quines tenien abans de la pandèmia, tal com informen des de la corporació. Durant aquests dos mesos, l'oficina de turisme de la parròquia, ubicada a la Casa de la Muntanya, ha rebut un total de 6.874 visitants. Concretament, al juliol n'hi va haver 991 i a l'agost 5.883, una xifra molt superior a la de l'agost passat quan hi van passar poc més de 4.000 visitants.

Una de les novetats que ha ofert la parròquia aquest estiu ha estat l'itinerari Riberamunt, per tal de donar a conèixer els diferents pobles a partir d'Ordino. Per tal de donar informació sobre aquest itinerari, el comú va instal·lar per aquests mesos una caseta d'informació a la localitat d'Arans, la qual ha rebut 492 consultes de visitants al juliol i 1.535 a l'agost. D'altra banda, el mapa digital del nou producte ha rebut fins a 5.000 consultes i les lectures amb els codis QR de l'aplicació Parl'APP han arribat fins a les 4.000. Del total dels 25 punts d'interès que té la ruta, els quins han tingut més lectures han estat les del Mirador Solar de Tristaina, la mina de ferro de Llorts i la pedra tosca a Ansalonga. Des del comú també informen que la llengua més consultada per aquestes descripcions ha estat el català amb un 39%, seguida de l'espanyol amb un 34%, del francès amb un 20% i de l'anglès amb un 7%.

Pel que fa a la resta de propostes que ofereix la parròquia, la ruta del ferro i la mina de Llorts han rebut 911 visitants al juliol i 2.043 a l'agost. D'altra banda, l'autobús que uneix Ordino amb el Parc Natural de Sorteny també ha tingut molt bona rebuda aquest estiu. L'afluència de passatgers al mes de juliol ha estat de 3.755 persones i la de l'agost de 6.744.